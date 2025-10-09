Метеоролог Ильин отметил, что москвичам не стоит ждать существенного потепления в октябре

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился с «Ридусом» прогнозом относительно предстоящего похолодания в Москве и Московской области.

«Существенное потепление не ожидается в течение второй и третьей декад октября. Начало третьей декады будет с невысокими температурами около +5 градусов в Москве. По области ожидается +3...+8 градусов», — рассказал Ильин.

Специалист предупредил, что с 14 по 16 октября возможен мокрый снег, который может смешаться с дождем.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что с 13 октября ожидаются резкое похолодание и дожди. Дневные температуры опустятся до +5...+8 градусов, а ночные — до +2...+4 градусов. Метеорологи связывают это с влиянием антициклона.