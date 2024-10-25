«Метеоролог и я»: мокрый снег и похолодание ожидаются в Пермском крае в выходные
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» рассказали жителям Пермского края о погоде в выходные. В ближайшие дни условия существенно изменятся, сообщил сайт Properm.ru.
Согласно данным организации, на улице продолжится постепенное похолодание. Кроме того, регион могут накрыть осадки в виде мокрого снега.
В субботу, 26 октября, столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду.
Облачная погода и дождь со снегом сохранятся 27 октября. Ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха практически не изменится.
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