Метеоролог Филатов сообщил, что москвичей ожидают крещенские морозы без осадков

В Москве и Московской области в ближайшие дни ожидается значительное понижение температуры, при этом снегопады временно прекратятся. Об этом « Ридусу » рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, 12 декабря жителей столичного региона ждет «мягкий день с небольшим снегом». Понижение температуры начнется 13 декабря и в ночь на 14 декабря. Крещенские морозы ударят в положенный срок.

Шувалов добавил, что осадки прогнозируются лишь в ближайшие дни, однако по интенсивности они не идут ни в какое сравнение с недавними снегопадами.