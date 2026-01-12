Метеоролог Филатов сообщил, что москвичей ожидают крещенские морозы без осадков

В Москве и Московской области в ближайшие дни ожидается значительное понижение температуры, при этом снегопады временно прекратятся. Об этом «Ридусу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, 12 декабря жителей столичного региона ждет «мягкий день с небольшим снегом». Понижение температуры начнется 13 декабря и в ночь на 14 декабря. Крещенские морозы ударят в положенный срок.
Шувалов добавил, что осадки прогнозируются лишь в ближайшие дни, однако по интенсивности они не идут ни в какое сравнение с недавними снегопадами.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте