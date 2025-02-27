Меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет назвали эффективными в РАН

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени НМ. Римашевской Нина Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметила, что предлагаемые меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет могут быть полезны для стимулирования населения.
Русанова подчеркнула, что предлагаемые льготы на покупку квартир и автомобилей предназначены для семей, уже имеющих детей и планирующих рождение третьего ребенка. Она отметила, что эти меры стимулирования направлены на тех, кто изначально задумывается о расширении семьи, поскольку семьи без таких планов вряд ли воспользуются этими предложениями.
Сотрудник РАН также указала, что подобная поддержка распространена в странах, стремящихся повысить рождаемость.
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