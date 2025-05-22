Мэрия Йошкар-Олы пообещала 24 новых остановочных павильона

В Йошкар-Оле на улице Машиностроителей специалисты АО «Город» завершили подготовку посадочных площадок. На противоположных сторонах дороги установят новые автобусные остановки, сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на данные мэрии.

В настоящее время региональные власти обсуждают возможность оборудования остановок возле Бауманского лицея.

Всего в 2025 году в столице Республики Марий Эл появятся 24 новых остановочных павильона. Конструкции с украшением в виде национальных символов уже ждут монтажа на базе предприятия.