Мэрия Йошкар-Олы пообещала 24 новых остановочных павильона

В Йошкар-Оле на улице Машиностроителей специалисты АО «Город» завершили подготовку посадочных площадок. На противоположных сторонах дороги установят новые автобусные остановки, сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на данные мэрии.
В настоящее время региональные власти обсуждают возможность оборудования остановок возле Бауманского лицея.
Всего в 2025 году в столице Республики Марий Эл появятся 24 новых остановочных павильона. Конструкции с украшением в виде национальных символов уже ждут монтажа на базе предприятия.
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