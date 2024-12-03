Мэр Сочи Прошунин заявил, что зимой в горах ждут рекордное число туристов

Этой зимой власти Сочи ждут рекордного числа туристов, которые придут на местные горнолыжные курорты. Об этом KP.RU рассказал мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что в горах уже лежит достаточное количество снега, а это означает, что до открытия всех местных горнолыжных курортов остаются считаные дни. Прошунин подчеркнул, что городские власти готовы к наплыву туристов.

На этой неделе они проведут совещание и еще раз проверят, насколько максимально все объекты соответствуют ожидаемому количеству гостей, а также оценят готовность всех профильных служб.