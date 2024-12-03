Мэр Сочи Прошунин рассказал, что с начала 2024 года городской аэропорт принял 8 млн пассажиров

С начала текущего года сочинский аэропорт Сочи принял уже более восьми миллионов пассажиров. Об этом KP.RU рассказал мэр курортного города Андрей Прошунин.

Он отметил, что Сочи сейчас принимает рейсы сразу четырех городов Краснодарского края, включая те три, где аэропорты сейчас не функционируют из соображений безопасности. В частности, речь идет о краевом центре, Геленджике и Анапе.

Летом в самые загруженные дни аэропорт принимал до 64 тысяч пассажиров в день. А всего за лето им воспользовались 5,2 миллиона путешественников. Прошунин отметил, что аэропорт снова готовится к увеличению пассажиропотока в преддверии горнолыжного сезона.