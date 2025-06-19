Мэр Саяногорска Молодняков рассказал об активном развитии городской инфраструктуры

В Саяногорске, третьем по величине городе Хакасии, активно развивается городская инфраструктура. По словам мэра Евгения Молоднякова, в городе обустраивают новое регбийное поле и создают пешеходный бульвар «На семи ветрах» с цветными дорожками. Об этом написали «Государственные новости» .

Работы проводятся в рамках федеральных программ и при поддержке компании «Русал». После завершения благоустройства в городе, аналогичные работы начнутся в поселках.

Одним из ключевых объектов является территория у Центра спортивных единоборств, где устанавливают световые опоры для будущего регбийного поля. Проект планируют завершить до осени, после чего в ЦСЕ откроют новую секцию по регби с профессиональным тренером.

Параллельно создается пешеходная зона от отеля «Саяногорск» до улицы Ивана Ярыгина. После завершения строительства здесь появятся освещение, лавочки, урны и тематические павильоны. Проект реализуется благодаря победе во всероссийском конкурсе комфортной городской среды.

Кроме того, в городе благоустраиваются дворы и общественные пространства. В Интернациональном микрорайоне благоустраивают территорию у дома № 25, а возле художественной школы «Колорит» укладывают плитку. Пешеходная дорожка между домами № 14 и № 18 в Заводском микрорайоне также модернизируется.