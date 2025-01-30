Мэр Саяногорска Молодняков анонсировал проекты по развитию туризма

Внутренний туризм в России активно развивается, и жители страны все чаще открывают для себя новые места. Множество уникальных достопримечательностей есть и в Саяногорске, однако сфера нуждается в развитии. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на публикацию мэра Саяногорска Евгения Молоднякова.
Ключевые проблемы бизнеса обсудили на стратегической сессии в «Атмосфере». Там собрались представители туристической отрасли, предприниматели, парламентарии и эксперты из Шушенского района Красноярского края.
Молодняков обратил внимание на позитивную динамику в развитии многодневных туристических маршрутов, включающих посещение природных красот республики. Концепции, разработанные во время встречи, лягут в основу дальнейших проектов по улучшению туристической инфраструктуры региона, отметил мэр.
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