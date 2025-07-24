Мэр Нижнего Тагила Пинаев сообщил о рассмотрении запрета кикшерингов

В Нижнем Тагиле идет обсуждение запрета на аренду электросамокатов. На таком решении настаивают правоохранители города, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

«Мы рассматриваем вопрос запрета арендных электросамокатов, учитывая травматизм, который есть в последнее время», — заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, обсуждением ситуации занимается специальная комиссия по безопасности дорожного движения, добавило Ura.ru.

Ранее начальник УМВД Ибрагим Абдулкадыров призвал полностью запретить кикшеринг в городе. Однако пока власти решили усилить профилактическую работу с молодежью, в том числе через СМИ.