Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: горожане полностью обеспечены местами в детсадах
В ходе заседания городской думы мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что проблема нехватки мест в детских садах решена. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По словам градоначальника, за пять лет на территории города построили 23 дошкольных учреждения. Это позволило обеспечить нижегородцев местами в детсадах на 100%.
Кроме того, городские власти продолжают работать над сокращением второй смены в школах. За пятилетку в разных районах Нижнего Новгорода построили 12 новых школ.
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