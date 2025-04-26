Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: горожане полностью обеспечены местами в детсадах

В ходе заседания городской думы мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что проблема нехватки мест в детских садах решена. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По словам градоначальника, за пять лет на территории города построили 23 дошкольных учреждения. Это позволило обеспечить нижегородцев местами в детсадах на 100%.

Кроме того, городские власти продолжают работать над сокращением второй смены в школах. За пятилетку в разных районах Нижнего Новгорода построили 12 новых школ.