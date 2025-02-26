Мэр Ялты Павленко заявила, что готова забрать спасенную кошку Мусю, которую сбросили со скалы

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что готова забрать к себе домой кошку Мусю, которую накануне спасли волонтеры у дворца-замка «Ласточкино гнездо». Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Крым 24» .

Однако окончательное решение о том, где будет жить кошка Муся, будет приниматься с учетом мнения жителей Ялты. Пока животному нужна реабилитация.

«Конечно, есть очень много людей, которые бы забрали Мусю, и я в том числе, признаюсь честно. Но Муся уже стала новым символом Ялты», — заявила Павленко.

Янина Павленко рассказала, что среди жителей города планируется провести опрос, чтобы определить, какой вариант будет лучше для Муси. Ей либо найдут любящего хозяина, либо построят на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» домик, чтобы Муся и дальше радовала посетителей.

Ранее врачи обследовали Мусю и не обнаружили никаких травм. Чтобы проконтролировать состояние животного, кошку отправили на УЗИ.