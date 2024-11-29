Мэр Саяногорска Молодняков: у основных налогоплательщиков города нарушена транспортная логистика

Глава Саяногорска Евгений Молодняков рассказал о результатах общественных слушаний, во время которых проходило обсуждение проекта бюджета города на 2025 год. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По словам мэра, у основных налогоплательщиков оказалась нарушена транспортная логистика. Данные обстоятельства отразились на принимаемых показателях.

«Если говорить простыми словами, то мы заходим в следующий год с теми же параметрами, которые у нас были в 2024 году. Но у нас появились дополнительные обязательства», — пояснил государственный деятель.

Молодняков указал на наличие проблем, связанных с субсидиями на дорожный ремонт. А вот программа «Инициативное бюджетирование», например, осталась без изменений.