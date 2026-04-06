Менеджер по развитию бренда DORS Умарова рассказала, как избежать обмана с фальшивыми деньгами в поездке по России

Чтобы защитить себя от поддельных денег во время путешествия по России, важно тщательно проверять каждую купюру. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер по развитию бренда DORS компании ООО «Система» Виктория Умарова.

Эксперт рекомендует проверить водяной знак и защитную нить на купюрах. Также Умарова посоветовала обратить внимание на рельеф купюры.

«Проверьте купюру на просвет. На настоящих деньгах вы увидите водяной знак (полупрозрачное изображение, портрет или число номинала) и защитную нить, проходящую внутри бумаги. Оба элемента не напечатаны сверху, а как будто «встроены» в купюру», — пояснила она.

По словам эксперта, при повороте купюры под разными углами на настоящих банкнотах отдельные элементы меняют цвет, появляется эффект «перелива» или движения. Если изображение остается одинаковым под любым углом, это подозрительно. Для более детальной проверки Умарова рекомендует присмотреться к мелким деталям.

«Если есть возможность, присмотритесь внимательнее или используйте камеру телефона. На оригинальных купюрах линии четкие, без размытия и расплывшихся контуров, мелкий текст читаем. У подделок часто "плывущая" печать, грязные или смазанные линии», — рассказала эксперт.

Умарова также рекомендует использовать компактные детекторы российских рублей с антистокс-контролем, которые за секунду показывают подлинность купюры. Это простой и эффективный способ защитить себя от фальшивых денег.