Менеджер по качеству Лунев рассказал, как правильно красить яйца к Пасхе

В 2026 году Чистый четверг, когда православные верующие готовят куличи и красят яйца к Пасхе, выпадает на 9 апреля. Ведущий менеджер по качеству в «Самокате» Егор Лунев напомнил, что свежесть яиц можно определить по маркировке на скорлупе. Об этом написала «Москва 24» .

Диетические яйца (красная пометка «Д») — самые свежие, не старше семи дней. На восьмой день они переходят в категорию столовых (синяя «С») и хранятся 25 суток при комнатной температуре.

Для проверки качества яйца можно использовать овоскоп — прибор, который просвечивает скорлупу. У свежего яйца желток почти не двигается, а внутри видно лишь небольшое светлое пространство с воздухом. Если это пространство увеличивается, а желток свободно смещается, яйцо уже не первой свежести.

Перед покраской эксперт посоветовал оставить яйца на два-три часа при комнатной температуре, чтобы они не лопнули при последующей варке. Далее их нужно промыть в теплой воде с содой, сварить вкрутую (10–12 минут после закипания) и проверить на повреждения.

«Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители», — добавил Егор Лунев. Если состав красителя вызывает вопросы, от него лучше отказаться. В качестве натуральных красителей можно использовать свеклу (для бордового цвета), краснокочанную капусту с уксусом (для сине-фиолетовых оттенков) или куркуму (для золотистого цвета).

Хранить вареные яйца нужно в холодильнике при температуре в пределах 4 ± 2 градуса не более 36 часов. Лучше всего использовать бумажную или картонную упаковку.