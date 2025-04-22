Менеджер Ильина посоветовала покупать для ребенка самокат из алюминия

Продакт-менеджер бренда Junion Галина Ильина поделилась советами по выбору самоката для детей. Она подчеркнула важность безопасности и комфорта при покупке этого вида транспорта, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, для детей двух-трех лет лучшим вариантом станет трехколесный самокат с наклонным механизмом поворота. Он обеспечивает повышенную устойчивость и делает первые поездки безопасными.

«Колеса лучше выбирать из полиуретана — они износостойкие, хорошо амортизируют и не вибрируют. Пластиковые быстро стираются, шумят и хуже ведут себя на неровной поверхности», — отметила специалист.

Что касается материалов корпуса, то алюминий — оптимальное решение, заявила Ильина. Дополнительные функции, такие как подножка, звонок, светоотражающие элементы и LED-подсветка, повышают удобство и безопасность. Особенно это актуально для городских условий и вечерних прогулок.