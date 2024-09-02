Менеджер Бурмистров: система распознавания лиц нужна всем бизнесам с идентификацией человека

Современные системы распознавания лиц нужно внедрять в работу всем компаниям, в которых есть идентификация человека. Об этом рассказал продуктовый менеджер Programming Store Александр Бурмистров в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, технологию стоит ввести, если применяются физический и цифровой контроль доступа, фиксация событий с привязкой к человеку. Благодаря системам распознавания соблюдать трудовую дисциплину и отмечать режим работы сотрудников будет куда реальнее.

При этом подобные технологии не потребует больших бюджетов. Так, в среднем стоимость за человека в месяц составляет от 30 до 100 рублей, отметил Бурмистров.