Менеджер Бурмистров: система распознавания лиц нужна всем бизнесам с идентификацией человека

Современные системы распознавания лиц нужно внедрять в работу всем компаниям, в которых есть идентификация человека. Об этом рассказал продуктовый менеджер Programming Store Александр Бурмистров в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, технологию стоит ввести, если применяются физический и цифровой контроль доступа, фиксация событий с привязкой к человеку. Благодаря системам распознавания соблюдать трудовую дисциплину и отмечать режим работы сотрудников будет куда реальнее.

При этом подобные технологии не потребует больших бюджетов. Так, в среднем стоимость за человека в месяц составляет от 30 до 100 рублей, отметил Бурмистров.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте