Мемориальный кабинет Анатолия Собчака откроют в Мариинском дворце Петербурга

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга планируется открытие мемориального кабинета Анатолия Собчака, первого мэра Северной столицы. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
В помещении будут представлены различные памятные вещи, фотографии и архивные материалы, относящиеся к его жизни и деятельности. Сбор экспонатов начнется в ближайшее время, и в данном процессе примут участие бывшие депутаты Законодательного собрания.
В кабинете Собчака сохранился его рабочий стол, а также оригинальные интерьеры, оставшиеся неизменными с тех времен. Идею создания мемориального кабинета выдвинул спикер ЗакСа Александр Бельский.
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