Механизм для сохранения рельефов и росписей советского периода начали готовить в Петербурге

В Петербурге ведется работка над созданием механизма, который позволит сохранить объекты монументального искусства времен СССР, таких как архитектурная керамика, рельефы и росписи. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал председатель Колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Андрей Юдин.

Зачастую заказчиком таких работ выступало государство, а потом здания с мозаиками или другими объектами искусства выкупали частным фирмы. Реставрировать произведения очень дорого, к тому же в этом мало кто заинтересован, поэтому они начинали разрушаться.

Кроме того, существует и вторая проблема — отсутствие реестра. В связи с этим ВООПИК подал заявку на президентский грант и выиграл его. Теперь с зимы начнется работа по его реализации. Первым делом проведут перепись объектов в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Потом планируют сделать каталог с точным указанием места и авторства мозаик и росписей, который будет доступен всем.