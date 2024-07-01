«Мегамаркет»: принцип осознанного потребления набирает обороты на рынке бьюти-товаров

На раздел «Средства по уходу за волосами» пришлось больше всего продаж в категории «Красота и уход» в первой половине 2024 года. Следом идут продукты для лица и очищения кожи тела. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования «Мегамаркета».

Эксперты зафиксировали интерес покупателей бьюти-товаров к принципу осознанного потребления. Так, многие обращают внимание на органические ингредиенты в составе. Кроме того, россиянам стала важна экологичность бренда.

Продажи соответствующих средств выросли на 48% только за первые шесть месяцев текущего года. Аналитики прогнозируют сохранение тенденции.