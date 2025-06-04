Медик Шадрина опровергла слухи о передаче вируса гепатитов A, B и C через укусы комаров

Официальный представитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Министерства здравоохранения РФ Екатерина Шадрина в интервью NEWS.ru опровергла слухи о передаче вируса гепатитов A, B и C через укусы комаров.

Она пояснила, что единственным официальным механизмом распространения этих вирусов являются контакты с кровью зараженного человека, сексуальные контакты и передача инфекции от матери к новорожденному во время родов. Ученые многократно исследовали возможные пути переноса гепатитов комарами, но ни разу не зафиксировали подтвержденных случаев передачи вирусов через укусы насекомых.

Комары не способны накапливать и размножать вирусы гепатита в своем организме, поэтому вероятность заразиться ими от укуса комара равна нулю. Вместе с тем, медик подчеркнула, что укус комара может представлять угрозу для здоровья, так как эти насекомые переносят другие инфекционные болезни, такие как малярия, лихорадка денге и вирус Зика.

Основной путь передачи гепатита А — фекально-оральный механизм, связанный с использованием загрязненной воды и продуктов питания. Гепатиты B и C распространяются исключительно через контакт с кровью, половые контакты и вертикальным путем от матери к ребенку.