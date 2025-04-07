Mediascope: Life попал в топ-5 СМИ по охвату аудитории на платформе «Дзен»

В марте 2025 года Life закрепил за собой статус одного из самых популярных СМИ в России, оказавшись в пятерке лидеров по числу просмотров на платформе «Дзен».

По информации Mediascope, число читателей портала составляет 17,97 миллиона человек ежемесячно. В рейтинге также оказались «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости».

Генеральный директор Life Денис Арапов заявил, что все это благодаря ежедневной работе всей команды издания.

«Мы грамотно определяем контент, который интересен нашей аудитории, экспериментируем с форматами, постоянно улучшаем качество», — отметил Арапов.

Главный редактор Life Марина Фещенко добавила, что попадание в топ-5 главных СМИ — это еще и ответственность.

«Доверие читателей и внимание к LIFE подстегивают нас каждый день становиться лучше», — отметила Марина Фещенко.