«Авторадио» заняло лидирующую позицию среди российских радиостанций по размеру ежедневной аудитории старше 12 лет. Данные за июль-декабрь 2025 года привела компания Mediascope.

Сведения индекса Radio Index подтверждают, что во второй половине года слушателями радиостанции ежедневно становились 7,2 миллиона россиян.

Такой успех объясняется активной работой коллектива станции, проводящей целый ряд интересных мероприятий. В течение года состоялись яркие проекты, такие как концерт-шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце и масштабный патриотический флешмоб «Страна Поет Катюшу!».

Эфиры звучат в более чем 76,5 тысячи населенных пунктов по всей стране. Помимо традиционного приема сигнала на радиоприемниках, аудитория может наслаждаться любимой музыкой и передачами через современные технологии — умные колонки, сайт и мобильное приложение.