Медиадень на «Книжных аллеях» пройдет в Петербурге 24 августа

В это воскресенье «Книжные аллеи» впервые станут местом проведения медиадня, организованного изданиями «Петербургский дневник» , «Вечерний Санкт-Петербург» и детским журналом «Костер».

В 12:00 на главной сцене состоится торжественное открытие, которое начнется с шоу барабанщиц. Затем, в 12:40, главный редактор «Петербургского дневника» и издатель газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилл Смирнов представит книги, выпущенные коллективами изданий за последние годы. В 13:40 писатель и телеведущий Михаил Титов представит свои книги.

Для детей в 14:05 начнется встреча и мастер-класс с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым. Для гостей старшего поколения в 16:00 пройдет танцевальный мастер-класс от президента Международной ассоциации балов Михаила Грибова.

В течение дня запланированы встречи с писателем Александром Пелевиным и актером театра и кино Андреем Ургантом.

Также будут музыкальные выступления и розыгрыш призов.