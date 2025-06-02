Медиаблогер Величкина сравнила телефон в руках ребенка с молотком

Медиаблогер Екатерина Величкина провела аналогию между смартфоном в руках ребенка и молотком. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист указала на значение родительского контроля, заявив о необходимости объяснять, какие сайты и видео стоит избегать.

«Сказать, что вот такая информация — это не очень хорошо, это смотреть тоже плохо», — пояснила эксперт.

Величкина акцентировала внимание на важности родительского надзора в интернете, сравнивая гаджеты с инструментами, требующими осторожного обращения.