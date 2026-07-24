Медбрат Домингес пояснил, что лучше всего промывать поврежденный участок кожи мыльным раствором и водой

Медбрат Хуан Карлос Миранда Домингес рассказал в беседе с El Tiempo , что многие допускают ошибку при обработке ран, используя спирт и перекись водорода. Эти средства могут замедлять заживление и причинять вред тканям.

Медбрат пояснил, что лучше всего промывать поврежденный участок кожи мыльным раствором и водой. Важно тщательно удалить загрязнения из раны. После этого ее следует защитить повязкой на сутки, написало АБН24.

Если нужен антисептик, лучше использовать хлоргексидин или повидон-йод.