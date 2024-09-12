Медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры» учредили в России

В России по приказу Минстроя учредили новую ведомственную награду — медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры». Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо ведомства, адресованное депутату Госдумы Сергею Колунову.
Ранее депутат выступил с инициативой предусмотреть дополнительные меры поощрения граждан, которые участвуют в восстановлении новых субъектов России.
Отмечается, что награда также полагается за восстановление инфраструктуры зарубежных стран, пострадавших в ходе военных конфликтов.
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