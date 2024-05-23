МЧС РФ: игровая форма поможет обучить ребенка правильным действиям при ЧС

Ребенок должен знать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Такие навыки находятся в зоне ответственности родителей. Об этом рассказал начальник отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан в беседе с ИА НСН .

По его словам, с детьми нужно заранее практиковать непредвиденные обстоятельства.

«Например, возвращаемся с ребенком домой, заходим в лифт и проговариваем: „С незнакомыми в лифт заходить нельзя“. Детям нужны аргументы. Сейчас можно зайти в интернет и показать ребенку наглядно все», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал использовать игровую форму разъяснения и повторение. Отличный способ — тесты с вариантами ответов.