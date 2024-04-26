МЧС продлило штормовое предупреждение из-за жары в Ростовской области | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:18 МЧС продлило штормовое предупреждение из-за жары в Ростовской области

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МЧС по Ростовской области приняло решение продлить штормовое предупреждение до конца субботы, 27 апреля. Причиной послужила чрезвычайная пожароопасность, написал сайт rostovgazeta.ru.

Предупреждение распространяется на Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы, а также на северную половину Азовского района.

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Ранее синоптики сообщали, что в апреле несколько дней побили прежние температурные рекорды в области.