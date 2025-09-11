МЧС предупредило жителей Нижегородской области о заморозках до -3 градусов

Жителей Нижегородской области предупредили о скором понижении температуры до -3 градусов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Заморозки ожидаются в период с 13 по 15 сентября. Температура воздуха опустится до -1 градуса, а на поверхности почвы — до -3 градусов.

Местных жителей призвали не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не оставлять без присмотра нагреватели и затопленные печи, чтобы избежать пожаров. Для защиты растений советуют использовать полимерную пленку, нетканый материал или солому.