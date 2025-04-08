MAXIMUM Education: большинство школьников поддерживают распределение после вузов

Результаты исследования компании MAXIMUM Education показали, что абсолютное большинство школьников и их родителей (90 и 80% соответственно) одобряют идею распределения выпускников колледжей и вузов после окончания учебы. Об этом написал RT .

Согласно опросу, для большинства школьников важно работать по специальности. Главное преимущество системы распределения — возможность получить профессиональный опыт сразу после вуза. Так считает 64% опрошенных. Еще 20% отметили гарантию трудоустройства, а 13% — решение вопроса с поиском работы.

Среди противников распределения 59% боятся, что их направят в непопулярные компании с низкой зарплатой и плохими условиями труда. Еще 24% считают, что распределение ограничит свободу выбора, а 6% переживают, что рабочих мест будет меньше, чем выпускников определенных специальностей.

Родители, которые поддерживают распределение, в основном отмечают возможность получения профессионального опыта (60%) и гарантию трудоустройства (25%).

В опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек.