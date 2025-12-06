Мать растерзанного собаками мальчика из Красноярского края обратилась к Путину

Собаки загрызли насмерть мальчика в Красноярском крае. Его мать Елена Кривошеина попросила президента России Владимира Путина отменить федеральный закон о защите безнадзорных животных. Ее обращение опубликовал Telegram-канал «Кузнецово 24» .

Она рассказала, как 25 октября стая бродячих собак растерзала 10-летнего сына в СНТ «Теремок» у деревни Кузнецово в нескольких километрах от Красноярска. Псы имели бирки.

«Мой мальчик был жизнерадостным, добрым, очень любил эту жизнь», — сказала она.

Кривошеина призвала пересмотреть или полностью аннулировать закон 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которому собаки защищены больше людей. Одна из его норм запрещает эвтаназию после отлова, и псов возвращают в среду обитания.

Ранее в Саратове бездомный пес отгрыз женщине верхнюю губу. Она написала заявление в полицию, но собака продолжила бродить по двору.