Мастер спорта Тарасова сообщила, что ушу помогает замедлить старение

Ушу — это вид спорта, который помогает укрепить здоровье и обрести гармонию. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта, лектор Общества «Знание» Дарья Тарасова в беседе с «ФедералПресс».
Она пояснила, что ушу — древнее китайское искусство, сочетающее гимнастику, боевые движения и медитацию. Эта практика подходит для людей любого возраста и уровня подготовки.
По словам эксперта, упражнения помогают поддерживать тонус мышц спины, пресса и ног. Они способствуют формированию стройной фигуры и предотвращают перегрузку мышц. Ушу также развивает гибкость и помогает замедлить возрастные изменения, делая связки эластичнее, а суставы — подвижнее.
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