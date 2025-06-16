Мастер спорта Тарасова сообщила, что ушу помогает замедлить старение

Ушу — это вид спорта, который помогает укрепить здоровье и обрести гармонию. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта, лектор Общества «Знание» Дарья Тарасова в беседе с « ФедералПресс ».

Она пояснила, что ушу — древнее китайское искусство, сочетающее гимнастику, боевые движения и медитацию. Эта практика подходит для людей любого возраста и уровня подготовки.

По словам эксперта, упражнения помогают поддерживать тонус мышц спины, пресса и ног. Они способствуют формированию стройной фигуры и предотвращают перегрузку мышц. Ушу также развивает гибкость и помогает замедлить возрастные изменения, делая связки эластичнее, а суставы — подвижнее.