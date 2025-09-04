Мастер по ремонту техники Демидов предупредил о снижении герметичности влагоустойчивых смартфонов

Многие предпочитают приобретать смартфоны с герметичной поверхностью, чтобы не заботиться о дополнительной защите от влаги. В беседе с « Газетой.ru » мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов предупредил, что такие устройства все равно могут быть уязвимы к воде.

По словам эксперта, защита от влаги обеспечивается за счет прорезинивания стыков корпуса. Однако это не гарантирует полную водонепроницаемость и долговечность защиты.

«Со временем герметичность может снижаться, особенно если устройство роняли или ремонтировали. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести специальный чехол для купания», — отметил специалист.

Демидов также рекомендовал использовать заглушки на разъемы, чтобы предотвратить попадание воды и песка внутрь гаджета, добавили «Известия».