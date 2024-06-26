Мастер по ремонту Агеев заявил, что низкое качество бытовых приборов связано с политикой производителя

Многие россияне жалуются на то, что бытовые приборы стали еле-еле вырабатывать срок гарантийной службы, а потом почти сразу ломаться. О причинах снижения качества техники сайту KP.RU рассказал ведущий инженер холдинга «Клиника „Эксперт“» Михаил Агеев.

По его словам, раньше бытовая техника обладала даже чрезмерной надежностью. Однако теперь ситуация полностью поменялась. И это во многом обусловлено политикой компаний-производителей.

«Нередко возникает ощущение, что разработчики ставят перед собой задачу обеспечить нормальную работу стиральной машины или холодильника только в пределах гарантированного срока обслуживания», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что вполне вероятно, что сами производители программируют электронику на ограченное число включений, после чего «прошивка» ломается. И нужен или очень дорогой ремонт, или покупка нового прибора.