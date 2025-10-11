Мастер Плетнева отметила, что наращивание ногтей может быть опасно для девочек-подростков

В современном мире стремление подростков к бьюти-процедурам становится все более популярным. Однако такие процедуры, как наращивание ногтей, могут быть опасны для детей. Об этом «ТСН24» рассказала мастер маникюра Елена Плетнева.

Мастер подчеркнула, что ногтевая пластина формируется до 15–16 лет и является уязвимой до этого возраста.

«В России минимальный разрешенный возраст для таких процедур законом не установлен, но до 16 лет ногтевая пластина еще не сформирована, является слабой и уязвимой», — отметила она.

Кроме того, из-за активности детей риск получить травму у них всегда больше, чем у взрослых. Это может привести к серьезным последствиям.

Плетнева также предупредила об опасности аллергии на современные долговременные покрытия, содержащие химические вещества. Она рекомендовала ответственно подходить к выбору салона и мастера, обращая внимание на чистоту рабочего места и стерильность инструментов.