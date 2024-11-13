Мастер йоги Крийа: позитивные мысли улучшают здоровье и создают атмосферу гармонии

Мыслями можно назвать не только абстрактные формы, но и определенные частоты и вибрации. Об этом рассказал представитель традиции крийя йоги Имрам Крийа в беседе с «ФедералПресс».
Эксперт посоветовал воспринимать такую энергию как информацию, передающуюся в окружающее пространство. Так, мощной силой обладают позитивные мысли.
По словам мастера, подобные установки создают высокочастотные вибрации, которые привлекают к человеку приятные события. Кроме того, состояние положительных эмоций сопровождается выработкой серотонина и дофамина, а они улучшают самочувствие. Соответствующее мышление укрепляет здоровье и создает вокруг атмосферу гармонии, добавил Крийа.
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