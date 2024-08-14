Мастер фэншуй Сахранова: кухню с гостиной можно объединить только при поддержании чистоты

Мастер и преподаватель фэншуй Оксана Сахранова назвала устаревшим правило по запрету на совмещение кухни и гостиной. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, объединять помещения можно, однако важно не забывать про главное условие. Речь идет о поддержании чистоты и порядка.

«Просто раньше кухня часто была одним из самых грязных мест в доме», — пояснила Сахранова.

Она также дала совет по организации пространства. Не рекомендуется располагать плиту вплотную к мойке, ведь находящиеся рядом элементы огня и воды разрушают гармонию в доме.

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте