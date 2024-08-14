Мастер фэншуй Сахранова: кухню с гостиной можно объединить только при поддержании чистоты

Мастер и преподаватель фэншуй Оксана Сахранова назвала устаревшим правило по запрету на совмещение кухни и гостиной. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, объединять помещения можно, однако важно не забывать про главное условие. Речь идет о поддержании чистоты и порядка.

«Просто раньше кухня часто была одним из самых грязных мест в доме», — пояснила Сахранова.

Она также дала совет по организации пространства. Не рекомендуется располагать плиту вплотную к мойке, ведь находящиеся рядом элементы огня и воды разрушают гармонию в доме.