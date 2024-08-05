Мастер фэншуй Чодрон: парные предметы из камня в спальне помогут укрепить связь партнеров

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рассказала, как улучшить энергетику дома с помощью камней в интерьере. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».

Она посоветовала с осторожностью использовать в жилых комнатах такие изделия, ведь они не соответствуют атмосфере тепла и уюта. Однако в супружеской спальне можно разместить парные предметы из камня, которые помогут укрепить отношения партнеров, отметила Чодрон.

Она также рассказала, что камни белого цвета положительно влияют на оптимизм жильцов, зеленого — на ясность мышления.

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