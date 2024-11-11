Мастер Ермак призвал россиян не экономить на тату-услугах

Желание сэкономить на татуировке может в итоге обернуться куда большими вложениями, чем сразу обратиться к квалифицированному специалисту. Об этом «ФедералПресс» рассказал тату-мастер Владимир Ермак.

Он объяснил, что часто маленькую цену назначают начинающие мастера. Однако из-за недостатка опыта они нередко совершают ошибки, переделать которые даже высококлассному спецалисту будет непросто. Это займет много времени и обойдется клиенту в крупную сумму.

Кроме того, добавил Ермак, важно обратить внимание на то, как стерилизуются инструменты, которые используют при нанесении татуировки. Это еще одна причина обратиться в студию, где есть необходимое оборудование и гарантия качества.