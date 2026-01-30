Мастер Дудла подчеркнул, что промывка стояков перед отопительным сезоном повышает надежность системы

Мастер по ремонту сервиса «Профи.ру» Евгений Дудла рассказал «Известиям» о том, на какие неисправности систем дома стоит обратить внимание в зимний период.

По словам специалиста, если батареи стали холодными или неравномерно нагреваются, слышны свист, шум или другие посторонние звуки в системе отопления, а на трубах появились капли, потеки или признаки коррозии, это означает, что система работает с нарушениями.

Дудла подчеркнул, что профилактическая промывка стояков и регулировка узлов перед отопительным сезоном повышают надежность системы и помогают избежать экстренных ситуаций в сильные морозы.

Не менее важной проблемой зимой становятся окна. Из-за сквозняков, резких перепадов температуры возле стеклопакетов и изношенных уплотнителей из квартиры может уходить до 30–40% тепла. Это увеличивает нагрузку на отопление и отражается в платежках за коммунальные услуги. Эксперт пояснил, что регулировку фурнитуры и замену уплотнителей можно проводить даже в холодное время года.

Состояние крыши и водосточных систем также требует внимания. Снегопады, оттепели и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на кровлю. Даже небольшие трещины в гидроизоляции могут привести к протечкам, сырости и появлению плесени. Специалист отметил, что своевременная очистка желобов от льда и снега, а также устранение дефектов кровли до сильных морозов помогают предотвратить серьезные последствия.