Масштабный Туристический слет пройдет в Марий Эл с 9 по 14 июля

По инициативе Министерства просвещения РФ в Марий Эл пройдет масштабный Туристский слет учащихся Белоруссии. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

Глава республики Юрий Зайцев организовал заседание оргкомитета и обсудил подготовку к мероприятию. Регион имеет большой опыт проведения подобных событий, поэтому для слета выбрали именно этот субъект. С 9 по 14 июля в республику съедутся команды из Белоруссии и регионов России — всего более 500 участников.

Министерство образования и науки Марий Эл и детско-юношеский центр «Роза ветров» займутся подготовкой мероприятия. В апреле представители Минпросвещения осмотрели учебно-тренировочную базу «Сосновая роща» и одобрили ее как площадку для слета. Программа включает соревнования по спортивному ориентированию и другие активности.