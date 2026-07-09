Масштабный ремонт социальных объектов начался в Сургутском районе ХМАО

В Сургутском районе ХМАО приступили к ремонту социальных и образовательных учреждений. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой заявил, что работы охватят почти два десятка объектов. Об этом сообщило Ura.ru .

На пяти объектах начался капитальный ремонт, еще на 12 проводятся текущие работы. Также четыре объекта находятся на стадии проектирования. На эти цели из бюджета Сургутского района направлено более 132,4 миллиона рублей.

Одним из крупных обновлений этого года станет модельная библиотека в Солнечном. Строители отремонтируют три этажа здания площадью более 500 квадратных метров, обновят помещения, коммуникации и входную группу. Аналогичные работы ведутся в Центральной районной библиотеке имени Пирожникова. На оба объекта выделено почти 30 миллионов рублей.