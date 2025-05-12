Масштабный ремонт проспекта Победы стартовал в Нижневартовске

В Нижневартовске начинается масштабный ремонт основной городской магистрали — проспекта Победы. Как сообщили сайту muksun.fm в пресс-службе компании «Северавтодор», предстоит обновить более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Работы охватывают участок трассы от улицы Ленина до улицы Мира. В рамках реконструкции планируется заменить старое асфальтированное покрытие, нанести новую дорожную разметку и установить современные дорожные знаки. Помимо улучшения транспортной инфраструктуры, предусмотрены установка новых скамеек и контейнеров для мусора, благоустройство прилегающих территорий с созданием зеленых насаждений и прочих удобств для горожан.

Контракт на проведение ремонта подписан руководством компании «Северавтодор», работы уже начаты филиалом №1 предприятия. Завершение мероприятий намечено на конец летнего сезона 2025 года.