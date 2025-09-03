Масляков-младший призвал ограничить использование ненормативной лексики в сети

Бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший в разговоре с ИА НСН обратился к актуальной проблеме чрезмерного употребления обсценной лексики в интернете и социальных сетях.

Телеведущий подчеркнул необходимость ограничения сквернословия в публичном пространстве, отметив, что ругань стала восприниматься некоторыми пользователями как проявление смелости и таланта.

«Матом я сам могу ругаться. Зачем мне тратить свое время, чтобы слушать, как кто-то другой это делает? Это, возможно, часть нашей жизни, но не часть нашей культуры», — отметил Масляков-младший.

Он также выразил уверенность, что задача современной молодежи в жанре юмористической игры КВН заключается в озвучивании острых общественных вопросов, тревожащих молодое поколение.