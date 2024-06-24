Маркетолог Родочинская рассказала, что акции в магазинах подталкивают россиян к непредвиденным тратам

Магазины идут на различные уловки, чтобы заставить людей тратить больше денег. Об этом News.ru рассказала маркетолог Юлия Родочинская.

По ее словам, одной из таких уловок можно назвать различные акции. Она заставляют человека покупать больше, чем он планировал, а иногда даже ненужные вещи.

«Есть еще программы лояльности — дисконтные, бонусные, партнерские, привязывающие гражданина к конкретной марке, увеличивают средний чек в магазине», — отметила эксперт.

Она добавила, что еще один трюк — создание искусственного дефицита. Например, на упаковки появляются наклейки «последний товар» или «последняя цена».