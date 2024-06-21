Маркетолог Юнусов напомнил, что важно говорить о своих достижениях для успеха в карьере

Чтобы добиться успеха, не стоит обесценивать свои достижения и молчать о них. Об этом RuNews24.ru рассказал предприниматель, маркетолог Ахтам Юнусов.

По его словам, если стесняться говорить о своих успехах, то можно дойти до обесценивания собственного труда. В итоге у человека развивается синдром самозванца.

«Часто нам кажется, что некоторые наши успехи незначительны или никому не интересны. Но на самом деле это не так», — отметил эксперт.

Без адекватной оценки своих достижений и возможностей часто начинается выгорание, передала «Вечерняя Москва».