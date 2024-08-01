Маркетолог Хоменок назвал запрет Telegram-каналов ударом по свободе слова

Telegram-каналы более чем с 10 тысячами подписчиков теперь должны подавать сведения в Роскомнадзор. Их запрет будет ударом по свободе слова, рассказал член Гильдии маркетологов Антон Хоменок в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, Telegram — это не просто мессенджер, это экосистема конфиденциальности. Его пользователи ценят возможность анонимного общения, а владельцы каналов — свободу самовыражения. Принудительное раскрытие данных поставит под угрозу личную жизнь блогеров.

Кроме того, запрет Telegram-каналов может привести к усилению цензуры и подавлению дискуссий в онлайн-пространстве, отметил Хоменок.