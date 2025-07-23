Маркетолог Чумаков сообщил, что школьные сборы обойдутся в 20 тысяч рублей

Эксперт рекомендовал начинать покупки заранее, чтобы избежать спешки и переплат.

«Сейчас у многих брендов идут различные распродажи. И это самое хорошее время для того, чтобы купить удобную одежду, обувь и качественные канцелярские принадлежности», — пояснил специалист.

По его словам, в среднем подготовка ребенка к школе обойдется в 15-20 тысяч рублей. Сюда входят форма, спортивная одежда, рюкзак и канцелярские принадлежности. Цены на стандартный комплект школьника по сравнению с прошлым годом остались примерно на том же уровне, добавила газета «Петербургский дневник».