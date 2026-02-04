Маргарита Симоньян приняла участие в тематическом проекте «Поезд пропаганды»
Маргарита Симоньян приняла участие в тематическом проекте «Поезд пропаганды». Ее голос звучит в объявлениях станций в специальном вагоне метрополитена столицы. Об этом сообщил RT.
Проект организован телеканалом RT совместно с Департаментом транспорта Москвы. Вагоны поезда украшены материалами, повествующими историю канала с момента основания в 2005 году.
Декорации включают цитаты зарубежных СМИ и известных деятелей, комментирующих деятельность телеканала.
